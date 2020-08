Savona Cup, la precisazione del comitato organizzativo

Savona. Riceviamo e pubblichiamo una precisazione in merito al torneo calcistico Savona Cup.

“Il comitato organizzativo della Savona Cup, composto da Giacomo Conterno, Niccolò Enrile, Federico Lanero e Gabriele Siri, smentisce categoricamente ogni coinvolgimento con i tornei disputatosi presso il campo Zeronovanta di Altare“.

“La quarta edizione della manifestazione, che si doveva disputare nelle ultime due settimane di luglio a Savona – precisano -, è stato annullata in via precauzionale vista la nuova emergenza Covid-19 avvenuta nel capoluogo provinciale”.

“In passato abbiamo collaborato con la Libertas e in futuro molto probabilmente lo rifaremo, ma chi scrive di organizzare la Savona Cup scrive il falso, perché questa si gioca solo ed esclusivamente nella città di appartenenza. Chi scrive inoltre di aver ideato la competizione dice nuovamente il falso, perché nel 2017 fu il comitato organizzativo a proporre il torneo alla Libertas e non il contrario, facendo si che fosse solamente una affiliazione e non una esclusiva” concludono i componenti del comitato organizzativo.