Savona. In questa estate condita da continui episodi vandalici in Riviera, non viene risparmiato nemmeno il capoluogo di Provincia Savona.

Nella notte, alcuni ignoti hanno preso di mira un’auto parcheggiata in via Verdi. Utilizzando un oggetto contundente (forse un sasso o simili) hanno arrecato danni evidenti alla carrozzeria e ai vetri.

Reazione di rabbia, ovvia e comprensibile, da parte dei proprietari: “Non è la prima volta che succedono queste cose. Non sappiamo più cosa fare”.