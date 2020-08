Savona, anche ad agosto aperti gli uffici postali della città

Savona. Anche durante il mese di agosto gli uffici postali della città di Savona saranno a disposizione dei residenti e dei turisti, per tutti i servizi. In particolare, sarà disponibile con il consueto orario di apertura continuato fino alle 19.05 la sede di Savona Centro, in via Au Fossu 2.

Si segnala, inoltre, che l’ufficio postale di Varigotti, aperto solitamente al sabato, anticiperà al 13 di agosto, considerata la festività di Ferragosto.

In tutta la provincia savonese sono a disposizione dei cittadini anche 40 ATM Postamat, disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, che consentono, oltre al prelievo di denaro contante, di effettuare numerosi altri servizi come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay. Tutti gli sportelli automatici di Poste Italiane possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro, dai possessori di carte Postepay ma anche dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali.

A beneficio di tutti coloro che volessero pianificare gli impegni della giornata con la certezza di svolgere le operazioni postali previste in un determinato orario, in 15 uffici postali della provincia (Savona Centro, in Via Au Fossu 2, Savona 2, in Corso Tardy e Benech 2, Savona 4, in Via Giuseppe Verdi 43/R, Albisola Superiore, Cairo Montenotte, Carcare, Ceriale, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure, Vado Ligure, Varazze, Alassio, Albenga e Andora) è possibile prenotare il proprio turno allo sportello acquisendo un ticket elettronico tramite WhatsApp e l’App “Ufficio Postale”, direttamente dal cellulare, o dal sito poste.it dal pc.

Utilizzando l’App “Ufficio Postale” e il sito poste.it è possibile scegliere l’ora esatta del proprio turno prenotando sia per il giorno stesso sia per quello successivo.

In questi uffici, inoltre, sempre in modo contingentato e in relazione agli spazi disponibili nelle sale al pubblico, è nuovamente possibile attendere il proprio turno allo sportello all’interno dei locali. Per facilitare la gestione e l’utilizzo degli spazi, negli uffici abilitati è stata predisposta una segnaletica orizzontale che indica alla clientela come comportarsi durante l’accesso e il transito nei locali, consentendo un’attesa più confortevole e supportando i clienti per il mantenimento di un corretto distanziamento sociale.

L’Azienda coglie infine l’occasione per ribadire l’invito “a recarsi presso gli uffici postali muniti di appositi strumenti di protezione individuali”.