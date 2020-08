Sasso Del Verme (Lega): “Turismo, agricoltura, entroterra e viabilità, voglio portare risultati al territorio”

Liguria. “Turismo, agricoltura, entroterra, viabilità, situazione Covid e relative problematiche. Sono questi i temi principali da affrontare subito per portare risultati necessari al nostro territorio”.

È questo l’impegno di Roberto Sasso Del Verme, sindaco di Laigueglia e candidato con la Lega, nel collegio di Savona, alle prossime elezioni Regionali 2020, in programma il 20 e 21 settembre.

Forte di un’esperienza ultradecennale da amministratore e conoscitore del territorio, non ultimo l’incarico di sindaco del Comune rivierasco, ai microfoni di IVG.it, Sasso ha inquadrato le principali problematiche, ponendosi obiettivi concreti e ben precisi.

“Mi sono candidato con un obiettivo preciso e sono onorato di questa possibilità. Voglio portare i problemi del territorio in Regione e trovare soluzioni concrete. A partire dalla viabilità, con tutte le criticità registrate questa estate, e non solo, sulle nostre autostrade. Ma voglio anche rilanciare il progetto dell’Albenga-Carcare-Predosa e non possiamo dimenticarci del raddoppio ferroviario, che, dopo anni, manca ancora”.

“Ho intenzione di affrontare anche le problematiche relative al porto di Savona, che necessità di un potenziamento, non solo in chiave commerciale ma anche turistica. E, sempre in tema di turismo, non si può non pensare alla difesa della costa, fondamentale perché coinvolge tantissime attività balneari e non solo”.

Dal mare all’interno della Liguria: “C’è anche il nostro bellissimo entroterra, che è stato colpito duramente dagli ultimi eventi meteo, che non hanno creato solo criticità in termini di viabilità e dissesto, ma che hanno danneggiato fortemente anche i nostri agricoltori e le nostre attività economiche”.

Senza dimenticarsi dell’emergenza sanitaria che ha colpito duramente tutto il Paese: “Il Covid, e tutto quello che ne è conseguito, ha creato gravi danni a tutti i nostri commercianti. In particolare agli albergatori, che probabilmente sono stati quelli più toccati nella loro attività”.

E, infine, la promessa: “Con il vostro voto e il mio impegno, porterò queste discussioni sul tavolo della Regione, con grande serietà e competenza, e con la massima convinzione di poter portare risultati importanti al nostro territorio”, ha concluso Sasso.