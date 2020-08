Sara Meloni seconda assoluta alla Borgo by Night Running

Finale Ligure. In questo periodo il calendario degli eventi podistici è decisamente povero, a causa dell’emergenza sanitaria che sta portando all’annullamento della quasi totalità degli eventi. Ma quando si può correre, Sara Meloni si fa trovare pronta.

A Finalborgo, nell’ottava edizione della Borgo by Night Running, nonostante il percorso non completamente pianeggiante, la bambina del Team Endurance di Borghetto Santo Spirito si è classificata al secondo posto assoluto femminile con il tempo di 21 minuti e 50 secondi. Sara, che ha 8 anni di età, non accenna a rallentare, anzi appare sempre più competitiva in ottica futura.

La gara è cominciata alle ore 19 da piazza Porta Testa si è svolta seguendo le normative vigenti in tema di Covid-19, ovvero distanziamento, mascherine prima e dopo la corsa e le partenze a griglie ogni 45 secondi.