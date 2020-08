Albenga. Matteo Salvini sarà ad Albenga martedì pomeriggio per l’intitolazione della sede del partito all’ex sindaco ed ex parlamentare Rosy Guarnieri. L’annuncio è stato dato questa mattina.

L’agenda del leader del Carroccio prevede, dopo un impegno a Ventimiglia alle 15, l’arrivo nella città delle torri alle 17, per un incontro con i cittadini ma soprattutto per l’intitolazione a Guarnieri della sede della Lega. Un tributo da parte del partito alla “zarina verde”, mancata nel 2018 a 66 anni poco dopo l’elezione a parlamentare. Leghista sin dal 2001, aveva guidato il Comune ingauno dal 2010 al 2013, prima donna a ricoprire la carica di sindaco sia nella storia di Albenga che in quella della Lega.

Un’ora dopo, alle 18, Salvini sarà in Regione Rollo per visitare l’azienda agricola “Pastor Luigi”. Poi raggiungerà Genova per gli impegni della serata e del giorno successivo.