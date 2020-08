Salvataggio in mare ad Albenga, provvidenziale intervento del bagnino

Albenga. Dopo la tragedia di questa mattina avvenuta a Ceriale, nella quale ha perso la vita un 34enne, Davide Aloia, altro rischio annegamento per un bagnante che si è avventurato in acqua nonostante il mare agitato e condizioni meteo-marine proibitive.

Questa volta l’allarme è scattato ad Albenga nel tratto di mare davanti ai Bagni Ondina, caratterizzato da onde alte e forti correnti.

Il salvataggio in mare è avvenuto alle 14.30, grazie al provvidenziale intervento del bagnino: per fortuna è riuscito a portarlo in salvo, trascinandolo a riva dopo averlo soccorso tra le onde.

Il bagnante sta bene, per lui solo tanto spavento e imprudenza nell’avventurarsi in mare con una situazione meteo come quella odierna, da “bandiera rossa”.