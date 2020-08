Salta lo spettacolo pirotecnico di Loano: i fondi investiti nell’acquisto di buoni pasto per i cittadini in difficoltà

Loano. L’amministrazione comunale di Loano ha deciso di destinare i fondi inizialmente stanziati per lo spettacolo pirotecnico del 14 agosto all’acquisto di buoni pasto da distribuire ai cittadini in difficoltà economica.

Come anticipato qualche giorno fa, il tradizionale show di fuochi d’artificio con cui ogni anno Loano saluta l’arrivo di Ferragosto quest’anno non si svolgerà. Analoga scelta è stata presa dal Comune di Pietra Ligure per quanto riguarda i “Fuochi dell’Assunta” del 15 agosto.

Una scelta che il sindaco di Loano ed il sindaco di Pietra Ligure hanno ponderato a lungo “verificando fino all’ultimo tutte le possibili opzioni per offrire (sempre garantendo la massima sicurezza in termini di misure anti-Covid) ai nostri cittadini e ai nostri ospiti i fuochi pirotecnici che per tradizione segnano il clou dell’estate nella nostra riviera. Tuttavia, alla luce della proroga dello stato emergenza nazionale fino al 15 ottobre deciso dal Consiglio dei Ministri e del cluster di contagi che nelle ultime settimane ha coinvolto Savona e parte della provincia, abbiamo deciso di perseverare nel tenere alta la guardia ed evitare ogni possibile occasione di assembramento”.

La scorsa settimana, poi, l’amministrazione loanese ha deciso di mettere a disposizione i 6.450 euro (Iva esclusa) dei fuochi a disposizione dei servizi sociali. La cifra sarà utilizzata per l’acquisto di buoni pasto da assegnare ai cittadini più bisognosi.

“Negli ultimi mesi – ricorda il sindaco Pignocca – lockdown e pandemia hanno messo a dura prova il tessuto sociale ed economico di Loano e dell’intero Paese. Accanto a quelle situazioni di bisogno che già prima dell’emergenza erano ‘seguite’ dai servizi sociali, sono emersi nuovi casi di difficoltà, causati ad esempio dalla prolungata interruzione dell’attività lavorativa da parte di uno o più membri del medesimo nucleo famigliare o dall’impossibilità di ripartire al termine della quarantena. Per cercare di tamponare questa emergenza sociale, il Governo ha autorizzato i Comuni ad investire importanti risorse; altri aiuti sono giunti dai cittadini, dalle associazioni e dalle attività economiche locali che hanno dato vita a diverse iniziative quali la ‘Spesa sospesa’, raccolte fondi o donazioni di generi alimentari o buoni spesa”.

“Questa grande generosità ha portato ottimi risultati, ma alcune situazioni non si sono del tutto risolte – nota ancora il sindaco di Loano – Da qui la decisione di mettere a disposizione dei servizi sociali gli oltre 6 mila euro inizialmente stanziati per i fuochi d’artificio. La cifra, come detto, sarà investita nell’acquisto di buoni pasto che poi gli uffici distribuiranno ai cittadini maggiormente in difficoltà, o per il Covid-19 o per altre ragioni”.

“La scelta di destinare la spesa per i tradizionali fuochi d’artificio ferragostani ai servizi sociali – aggiunge il vice sindaco con delega ai servizi sociali Luca Lettieri – è in linea con la politica adottata dall’amministrazione comunale in questo anno caratterizzato da una forte crisi economica (dovuta a ben noti motivi). Considerato l’andamento della stagione turistica, quest’autunno dovremmo affrontare un’altra emergenza: non più epidemiologica, come tutti noi ci auguriamo, bensì sociale. Tutte le risorse reperibili in bilancio per farvi fronte sono quanto mai fondamentali”.

Nel frattempo è ancora attivo il conto corrente del Comune di Loano sul quale i cittadini potranno effettuare donazioni e versamenti a favore di iniziative di “solidarietà alimentare” nei confronti delle famiglie più bisognose.

Di seguito le coordinate bancarie.

Conto corrente numero 015/014775

IBAN: IT59 Z084 5049 4300 0000 0014 775