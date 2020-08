“Salita San Giacomo a Savona, panorama stupendo ma anche incuria e vandalismo”: la lettera

Savona. Se volete godere di un bel panorama sul porto di Savona con uno scorcio della Riviera di Ponente suggeriamo di salire dalla Torretta percorrendo Salita San Giacomo. Nei pressi del Circolo Artisi vi si presenta una splendida veduta da fotografia.

Purtroppo sul posto non è possibile trattenersi più di tanto perché le panchine poste in prossimità della ringhiera di protezione sono inservibili da tanto tempo. Nelle foto si possono vedere gli effetti di un gratuito vandalismo che le ha rese inutilizzabili.

Ci chiediamo comunque il perché l’amministrazione comunale non abbia provveduto al ripristino sostituendo le panchine utilizzando, perché no, quelle “riciclate” come fatto alla calata del porto.

Gilda e Salvatore