Rush finale per la gara dei borghi più belli della Liguria: Verezzi ultima semifinalista

Quest’estate la Liguria si è messa in gioco in una simpatica gara a colpi di clic, tutta dedicata alle meraviglie del suo territorio. L’iniziativa della Regione per celebrare le sue eccellenze costiere e dell’entroterra entra nella fase finale, dopo che il borgo di Verezzi è stato “eletto” come ultimo semifinalista della competizione.

La sfida era partita lo scorso 30 giugno pagina Facebook ufficiale della Regione, un contest estivo per decretare il borgo ligure preferito dagli utenti, in una estate segnata dal Covid e dove molti turisti hanno proprio riscoperto le bellezze dei nostri borghi.

Così cittadini e turisti hanno votato, due volte a settimana su gironi di quattro comuni per volta, la loro località ligure del cuore.

Si tratta di una gara dove a vincere è solo la bellezza, volta soprattutto a far conoscere a tutti, e a rendere alla portata di mouse, un territorio inimitabile nella sua varietà come quello ligure.

Verezzi ha passato il turno, superando la concorrenza di Triora (Bandiera Arancione e Borghi più belli d’Italia), Varese Ligure (Bandiera Arancione e Borghi più belli d’Italia) e Zuccarello (Borghi più belli d’Italia), mentre lunedì 31 agosto al via la prima semifinale che vede altre due località savonesi in lizza: Millesimo e Finalborgo, in lizza con Moneglia e Campo Ligure.

Il voto è valido selezionando la faccina abbinata alla località, come quando si lascia un like. Non vengono conteggiati i commenti con il nome.