Rubata una borsa contenente 1.500 euro ad Albenga: ritrovata dalla polizia locale

Albenga. Una storia di cronaca relativa ad un furto, ma, almeno in questo caso, con un lieto fine. È accaduta lunedì e ha visto protagonisti gli agenti della polizia locale di Albenga. Un ladro si è appropriato di una borsa contenente ben 1.500 euro (denaro utilizzato dai proprietari della stessa per le ferie estive) lasciata incustodita da parte di alcuni turisti che, accortisi dell’imprudenza compiuta e della sottrazione, si sono rivolti alla polizia senza osare sperare, tuttavia, di poter rivedere borsa e, soprattutto, il denaro.

E ovviamente la gioia è stata forte quando hanno ricevuto la notizia che gli agenti della polizia locale di Albenga sono riusciti a recuperare quanto ormai davano per perso. L’uomo che ha sottratto la borsa è stato segnalato per appropriazione indebita mentre i turisti, a conclusione della brutta avventura, hanno ringraziato calorosamente gli agenti.

Nell’ambito dei controlli in materia di contrasto allo spaccio di stupefacenti si rileva infine che sono stati segnalati per possesso ai fini di spaccio 2 soggetti stranieri (stupefacente e denaro sono stati sequestrati) e segnalati alla Prefettura 3 consumatori.

“Siamo molto orgogliosi dell’attività svolta dalla nostra polizia locale. Per il mese di agosto abbiamo già programmato molti servizi e potenziato i controlli su tutto il territorio comunale, in particolare nelle zone più sensibili della città. L’attenzione che la nostra Amministrazione ha riservato al tema sicurezza credo sia sotto gli occhi di tutti. Ringrazio tutte le forze dell’ordine per quanto quotidianamente fanno per tutti noi”, ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza Mauro Vannucci.

“Rilevo e ribadisco inoltre che, durante gli ultimi incontri effettuati in modalità videoconferenza con la Prefettura, ho avuto modo di evidenziare come il Comune di Albenga ha adottato, già da tempo, sia attraverso il proprio regolamento di polizia urbana che attraverso ordinanze sindacali le misure normative atte a contrastare alcuni spiacevoli episodi che purtroppo, specie nel periodo estivo, possono verificarsi”.

“Ad oggi i risultati ottenuti sono positivi questo grazie, soprattutto, all’impegno delle forze dell’ordine e della nostra polizia locale. Sicuramente non dobbiamo abbassare la guardia ed anzi ringraziamo fin d’ora per ogni supporto che ci potrà essere fornito per svolgere controlli sempre più capillari in particolare per quel che riguarda l’attività di intelligence e identificazione preventiva dei ragazzi presenti in città”, ha concluso l’amministratore ingauno.