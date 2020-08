Rubano denaro, orologi e portafogli in una abitazione: arrestate due ladre pregiudicate

Varazze. Sono due giovani nomadi, già con precedenti, le persone arrestate dai carabinieri della stazione di Albisola, per aver rubato in un’abitazione di Varazze nel pomeriggio di ieri.

Furto aggravato in concorso, questa è l’accusa di cui dovranno rispondere le due nomadi minorenni autrici del furto messo a segno nell’alloggio.

L’immediato intervento sul posto dei militari ha permesso ai militari di notare e fermare le due minori che tentavano di dileguarsi con la refurtiva, consistente in denaro, orologi e portafogli che sono stati recuperati e restituiti al derubato.

Le due ladre avevano ancora su di loro gli attrezzi utilizzati per lo scasso.

Tratte in arresto per furto in abitazione aggravato in concorso, le due sono state trasportate presso il centro di prima accoglienza per minori di Genova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.