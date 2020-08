Alassio. E’ di 4 feriti, fortunatamente nessuno in modo grave, il bilancio della rissa avvenuta questa notte poco dopo l’1.30 ad Alassio. Protagonista dello scontro, avvenuto in piazza Marconi, due gruppi di ragazzi, uno composto da italiani e l’altro da stranieri.

Ancora da ricostruire le cause della rissa. Tre i ragazzi soccorsi in un primo momento, tre maschi di 19, 20 e 22 anni. Sono stati portati tutti all’ospedale Santa Corona, alcuni in codice giallo ed altri in codice verde, da ambulanze della Croce Bianca di Albenga e della Rossa di Alassio. In seguito è stato soccorso un quarto ragazzo in corso Dante Alighieri, un 19enne che è stato portato a sua volta al Santa Corona in codice giallo da un mezzo della Croce Bianca di Andora.

Foto 2 di 2



Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Alassio, che hanno bloccato e individuato i giovani. Ora si trovano in caserma per la ricostruzione della dinamica dei fatti e l’accertamento delle responsabilità di ogni partecipante alla rissa. A dare manforte e supporto ai militari alassini i colleghi della polizia del locale commissariato, con cui hanno lavorato in stretto contatto e sinergia.

“La fulminea risposta, in termini di collaborazione fra Carabinieri e Polizia, ha permesso di garantire un immediato intervento e bloccare i due gruppi” fanno sapere dal comando di Alassio. Le indagini continuano ad opera del nucleo operativo e radiomobile, coadiuvati dalla Stazione di Alassio, Stazione di Andora e Cisano Sul Neva.