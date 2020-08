Liguria. “Si riparte con l’ammiraglia e con un riempimento massimo non superiore al 70% mettendo al centro la sicurezza e la volontà di non stravolgere la volontà degli ospiti. Oggi si imbarcano poco meno di 1500 ospiti, l’80% sono italiani, e, poi ci saranno imbarchi anche negli altri porti per un totale di circa 3mila persone complesso l’equipaggio”.

Con questo annuncio del country manager Leonardo Massa, l’industria crocieristica, che a livello mondiale conta oltre 30 milioni di ospiti e che oggi è completamente ferma, riparte dal porto di Genova con la prima crociera di Msc, un porto che nel 2019 solo per questa compagnia aveva movimentato oltre 1,1 milioni di ospiti.

La scelta della compagnia, è stata quella di riservare anche 250 cabine, un decimo del totale, nel caso ci fossero necessità. “Il protocollo prevede anche l’ipotesi di casi di positività a bordo durante la crociera – prosegue Massa – ma è importante la veditene, e quindi abbiamo queste cabine che sono state rese area sterile per le emergenze e un protocollo condiviso con le autorità sanitarie dei porti che tocchiamo per garantire corridoi preferenziali per la gestione in totale sicurezza di eventuali positività”.

MSC Grandiosa sarà quindi la prima nave da crociera a partire da uno scalo italiano dopo il lungo stop, salpando dal porto di Genova per una crociera di 7 notti nel Mediterraneo occidentale, con scali a Civitavecchia, Napoli, Palermo e La Valletta. Si tratta di un evento di profondo significato emozionale, per la possibilità di tornare a viaggiare in sicurezza fra le città più belle del Mediterraneo, di grande rilevo economico, per la ripresa di un settore cruciale per la blue economy italiana, ma anche di straordinario valore tecnico, per lo sforzo congiunto di tutti gli attori pubblici e privati che hanno consentito di superare le notevoli difficoltà per garantire l’assoluta sicurezza di turisti e personale.

Dopo l’approvazione del protocollo sanitario elaborato dalle compagnie da crociera e dalla Guardia costiera da parte del Comitato Tecnico Scientifico, il Governo italiano tramite il DPCM di proroga delle misure anti-Covid del 07/08/2020 ha dato il via libera alla ripresa delle crociere a partire dal 15 agosto. MSC Crociere si è impegnata a tutelare la sicurezza e la salute degli ospiti in ogni momento del viaggio: dalla prenotazione al tragitto verso la nave, dall’imbarco alla vita di bordo, dalle escursioni a terra al ritorno a casa, preservando l’unicità dell’esperienza della crociera.

A tal fine la Compagnia ha messo a punto, con il supporto di un team di esperti internazionali, un rigoroso protocollo di salute e sicurezza validato anche dal RINA, che ne ha verificato la conformità con le direttive europee, per garantire la massima protezione degli ospiti, dell’equipaggio e delle comunità dei territori in cui le navi faranno scalo durante i loro itinerari. Il protocollo prevede l’adozione di misure ulteriormente rafforzate rispetto alle linee guida già rigorose approvate dal Comitato tecnico-scientifico, tra cui: screening medico e test universale Covid-19 per tutti gli ospiti e per l’equipaggio prima di ogni imbarco; escursioni “protette” organizzate dalla Compagnia esclusivamente per i propri ospiti; maggior distanziamento fisico a bordo grazie ad una capienza ridotta della nave; infine, un servizio sanitario di bordo ulteriormente potenziato.

In occasione della partenza dal porto di Genova, Stazioni Marittime, Autorità Portuale , e tutte le istituzioni competenti hanno collaborato con la compagnia di navigazione per facilitare le operazioni di controllo previste dalle nuove procedure, affinché anche la fase d’imbarco risulti per gli ospiti confortevole e sicura.

“I Ports of Genoa salutano con MSC Grandiosa la partenza della prima nave da crociera dal mese di marzo – commente Paolo Emilio Signorini, Presidente Autorità di sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Nel 2019 avevamo superato per la prima volta la soglia dei due milioni di crocieristi, consolidando nei primi due mesi del 2020 la posizione fra i porti leader nel Mediterraneo con un record di 150.000 passeggeri (+32% rispetto al 2019), a dimostrazione del notevole potenziale di sviluppo dei porti del mar Ligure Occidentale. La partenza di MSC Grandiosa oggi dal porto di Genova è il frutto della volontà di ripresa del turismo crocieristico nel Mediterraneo e nel mondo, verso nuovi orizzonti di sicurezza, serenità e prosperità”.

“Viviamo oggi una giornata storica per il porto di Genova – aggiunge Edoardo Monzani, Amministratore Delegato di Stazioni Marittime SPA – MSC Crociere, leader del comparto crociere nel Mediterraneo, ha scelto Genova e Stazioni Marittime per celebrare la ripartenza dell’attività crocieristica dopo la sospensione delle operazioni a livello globale dovuta all’emergenza Covid-19. Un segnale importante per il porto e per la sua città, che conferma, inoltre l’alto grado di efficienza dei servizi offerti da parte della nostra Società anche in un momento estremamente delicato come quello che stiamo vivendo.”

“Quella di oggi è una giornata memorabile per Genova, per l’Italia e per l’industria crocieristica – sottolinea Pierfrancesco Vago , Executive Chairman MSC Cruises – Siamo orgogliosi di ripartire dall’Italia, il paese delle nostre radici, nel quale siamo leader e che rappresenta il nostro principale mercato a livello globale. E siamo felici di ripartire da Genova, una città che portiamo nel cuore, nel cui porto movimentiamo più passeggeri che in qualunque altro scalo al mondo e che ha reso onore alla sua grande tradizione marinaresca accogliendo, grazie all’impegno delle autorità e delle istituzioni locali, un numero così rilevante di navi in sosta inoperosa con una professionalità che ha fatto scuola a livello mondiale. Ringraziamo vivamente il Governo italiano, con tutte le sue articolazioni, le autorità liguri e il Corpo della Capitaneria di Porto, la Protezione Civile e la Sanità marittima, per il prezioso e decisivo supporto prestato sia nella fase di emergenza, accogliendo le nostre navi e i nostri equipaggi, sia in questa della ripartenza con la definizione dei nuovi protocolli e la riapertura dei porti”.

“Genova saluta la ripartenza della prima nave da crociera con grande gioia – ha commentato Marco Bucci – Il viaggio della Msc Grandiosa nel Mediterraneo Occidentale rappresenta un segno tangibile di ripresa di una delle filiere fondamentali per l’economia della nostra città. Ci siamo fermati in un momento di crescita importante dove Genova si attestava fra i porti leader del Mediterraneo e tornerà ad esserlo. La strada è tracciata e dobbiamo guardare al futuro come una nuova sfida per tutta la città, dimostrando, ancora una volta, la forza e la voglia di essere protagonisti di Genova e dei genovesi”.

Non solo Msc, però. Anche Costa Crociere sta lavorando per una ripartenza responsabile e sicura delle crociere a partire dal 6 settembre, come già annunciato nei giorni scorsi, tenendo costantemente monitorato lo scenario di diffusione del virus che è in continua evoluzione.

Quel che è certo è che le crociere di settembre di Costa Deliziosa da Trieste e di Costa Diadema da Genova saranno riservate esclusivamente a ospiti italiani, con itinerari di una settimana che faranno scalo solo in porti italiani, per riscoprire, in sicurezza, il meglio dell’Italia (leggi qui).