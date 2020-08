Righello (Pd): “No alla chiusura dell’ufficio postale di Finalborgo”

Finale Ligure. “No alla chiusura dell’ufficio postale di Finalborgo”.

A raccogliere le istanze dei cittadini è il vicecapogruppo del Pd in Regione Liguria Mauro Righello. “Siamo di fronte a una decisione assurda – sottolinea l’esponente del Partito Democratico – Adesso chi deve pagare un bollettino o deve spedire o ritirare un pacco è costretto a prendere un mezzo di trasporto e andare a Finale”.

“Il tutto sotto il sole e con il rischio di code chilometriche”.

“A Finalborgo abitano molte persone, per non parlare dei tanti turisti che arrivano ogni estate. Non è possibile che un servizio fondamentale come questo venga chiuso. Certo, per fortuna alcune operazioni si possono effettuare in tabaccheria, ma prevedono un piccolo sovrapprezzo. Per il ritiro e la spedizione, invece, bisogna per forza andare all’ufficio postale”.

“Che senso ha un disservizio come questo? Non è possibile continuare a tagliare e risparmiare sulla pelle dei cittadini. L’ufficio postale di Finalborgo deve riaprire al più presto” conclude il candidato Dem alle prossime elezioni regionali.