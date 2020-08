Riapertura scuole, Di Padova (Pd): “L’assessore Zunato si informi su quanto avviene nel Comune che amministra”

Savona. “La campagna elettorale estiva fa prendere dei bei granchi ai nostri assessori comunali in altro affaccendati”. Lo afferma la capogruppo del Pd in consiglio comunale a Savona Elisa Di Padova in riferimento alle affermazioni dell’assessore Maria Zunato (candidata alle regionali tra le fila della Lega) rispetto alla riapertura delle scuole.

“L’assessore Zunato oggi alla ricerca di visibilità, afferma che con le tempistiche del bando emesso col decreto agosto i Comuni non avranno la possibilità di organizzarsi per segnalare i fabbisogni. In realtà con il decreto agosto i Comuni potranno ricevere nuove risorse che sono destinate al regolare svolgimento delle attività didattiche nell’anno scolastico 2020-2021 in condizioni di sicurezza, in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 attualmente in corso”.

“La mappatura, grazie al lavoro dei dirigenti dei comprensivi, degli RSPP e degli uffici comunali e richiesta anche da Anci a inizio luglio è già stata fatta. È stata peraltro oggetto della commissione consiliare di due giorni fa. Sarebbe bene che l’assessore si informasse di quanto avviene nel Comune che ancora rappresenta e di cui dovrebbe occuparsi”, conclude Di Padova.