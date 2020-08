Regionali2020, Sansa punta in alto: al suo fianco spunta la “spin doctor” di Obama

Liguria. Ferruccio Sansa è in piena campagna elettorale e scopriamo che a dispensare consigli sulla sua comunicazione politica in questo “momento competitivo” è Jessica Shearer, esperta di comunicazione e fondatrice di Social Changes, organizzazione che ha l’obiettivo di supportare le esperienze politiche progressiste nel mondo. Ma nel 2008, Shearer ha puntato in alto e ha collaborato niente poco di meno che alla campagna di Barack Obama in alcuni Stati e più recentemente ha lavorato nel team di Bernie Sanders, il candidato di sinistra alle primarie democratiche americane, poi ritiratosi durante i caucus.

Dai consigli di questa figura sicuramente di spicco e dei suoi collaboratori potrà arrivare la spinta decisiva per far decollare la corsa degli anti-Toti? Di lavoro ce ne sarà da fare, soprattutto alla luce del nostro Super Indice che vede l’attuale governatore della Liguria Giovanni Toti con un +17%.

Ormai sono passate tre settimane dall’investitura del giornalista genovese a candidato alle regionale di centrosinistra e M5S: Sansa si è messo in gioco sia da un punto di vista comunicativo, scrivendo ogni giorno almeno un paio di post critici dell’attuale governo regionale sui temi più caldi del momento, sia fisico, non rinunciando a sopralluoghi, incontri, passeggiate da un capo all’altro della Liguria, nei quartieri, sui treni e sulle autostrade. Chissà se la sua comunicazione “diretta” sarà così incisiva da cambiare i numeri nei prossimi sondaggi…