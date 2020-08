Regionali, Sansa: “Un assessorato ai fondi europei per imprese e lavoro”

Liguria. “Teniamo i nostri giovani in Liguria: dal qui al 2026 arriveranno da 3 a 6 miliardi di fondi europei destinati alla Liguria. Questa è un’occasione da non perdere assolutamente: i fondi europei sono fondamentali per imprese e lavoro”.

Così il candidato alla presidenza della Regione Liguria Ferruccio Sansa parla dei fondi europei.

“Finora, in Liguria, sono stati spesi in ritardo e sono stati dati a pioggia, senza strategia. Noi abbiamo pensato a un ‘Cantiere europa’ con proposte concrete: un assessorato dedicato ai fondi europei, una squadra a Bruxelles della Regione Liguria e il potenziamento di uomini e strutture in Regione per fornire consulenze precise agli enti pubblici e alle amministrazioni che vogliono partecipare ai bandi perché possano ottenere fondi europei”.

“Sarà tutto fatto in assoluta trasparenza, si potrà sapere in ogni momento a chi vanno i fondi europei e come vengono utilizzati”.