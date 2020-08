Regionali, Sansa: “Sono al fianco dei lavoratori della sanità privata”

Genova. “Oggi sono in provincia di Imperia ma una folta delegazione dei nostri candidati al Consiglio regionale sarà al fianco dei lavoratori che da anni chiedono il rinnovo del contratto”. Così dichiara il candidato presidente della Regione Liguria Ferruccio Sansa, che appoggia dunque la manifestazione dei lavoratori della sanità privata, in programma questa mattina.

“Sono migliaia in Liguria nelle rsa, negli ospedali, negli istituti religiosi – prosegue – Hanno dovuto lottare in prima linea contro il Coronavirus, come i loro colleghi della sanità pubblica, ma con minori diritti e retribuzioni inferiori. Ecco, quando saremo al governo della Regione faremo in modo, attraverso controlli e verifiche, che queste persone siano maggiormente tutelate”.

“Noi siamo per la sanità pubblica ma non possiamo ignorare la realtà e le giuste rivendicazioni dei lavoratori della sanità privata, che spesso dipendono da gruppi imprenditoriali che accumulano ingenti profitti sulla salute delle persone”, conclude Sansa.