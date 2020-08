Regionali, Lorenza Giudice lancia una raccolta fondi a sostegno della sua campagna elettorale

Regione. Dopo l’accettazione della candidatura nella lista “Cambiamo” del presidente uscente Giovanni Toti, Lorenza Giudice lancia un’ iniziativa di raccolta fondi a sostegno della sua campagna elettorale e lo fa con queste parole: “Sono una donna imprenditrice e conosco la fatica. A sostegno di questo cammino vi chiedo un aiuto comune per effettuare una raccolta fondi. Una raccolta che serve per condividere, sostenere, progettare, rinnovare. Cambiamo nella totale trasparenza!”.

Come versare: tramite bonifico sul c/c 63090.80 intestato al Mandatario elettorale Allaria Paola Giovanna – cod. Iban IT 72W0617549550000006309080, tramite assegno intestato al Mandatario elettorale Allaria Paola Giovanna con la dicitura obbligatoria: “contributo per la campagna elettorale della candidata Lorenza Giudice”.

Tutti i fondi saranno rendicontati a fine campagna elettorale a norma di legge. Per ulteriori informazioni: mandatariogiudice@gmail.com.