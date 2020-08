Regionali, gazebata della Lega in Liguria per continuare il tesseramento

Liguria. Da oggi fino a venerdì 28 agosto la Lega sarà presente nelle piazze di 16 Comuni di tutta la Liguria con 29 gazebo per continuare il tesseramento: da Genova a Savona, da Imperia a La Spezia, dalla costa all’entroterra ligure.

“La Lega – spiega il deputato della Lega e referente territoriale di Genova Lorenzo Viviani – a differenza di altri partiti che restano chiusi nei palazzi del potere, come sempre è tra la gente nelle piazze ad ascoltare i cittadini e il territorio. A livello nazionale abbiamo superato le 100mila firme, dimostrazione di come gli italiani sostengano la Lega e il nostro leader Matteo Salvini”.

In provincia di Savona i gazebo saranno presenti: sabato 22 agosto a Savona in corso Italia dalle 10 alle 18, a Borghetto in piazza Libertà dalle 9 alle 13, a Pietra Ligure in piazza San Nicolò dalle 9 alle 13, ad Alassio in piazza Airaldi Durante dalle 9 alle 13; lunedì 24 agosto ad Andora in piazza del mercato dalle 9 alle 12.30.