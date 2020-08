Regionali, Arboscello (PD) a Savona: “Mi sono candidato per l’interesse della città e un suo pronto riscatto”

Savona. Oltre 100 persone ieri alla SMS Serenella di Savona per l’iniziativa organizzata da Roberto Arboscello, candidato savonese al Consiglio regionale della Liguria. Un bella serata, partecipata come da anni non si vedeva da queste parti, con tanti giovani, facce nuove e un entusiasmo palpabile.

Tante anche le presenze della società civile, dal mondo portuale, al mondo sportivo, economico, associative e culturale della Provincia.

La serata ha visto la partecipazione della segreteria comunale del Partito Democratico di Savona, con l’intervento del segretario Stefano Martini e la segreteria provinciale di Articolo 1 con l’intervento di Simone Anselmo, il Gruppo del Partito Democratico nel Consiglio Comunale di Savona al gran completo, dalla capogruppo Elisa Di Padova, ai membri Cristina Battaglia, Paolo Apicella, Gianni Maida; personalità politiche che hanno avuto o hanno tutt’oggi un ruolo nella politica locale. Tra questi, Livio Di Tullio, Franco Lirosi, Marco Russo. Tanti anche ex-amministratori savonesi: Lia Minetti, Giancarlo Bossolino, Piero Fresco, Nanni Carlevarino. Non sono ovviamente mancati gli amministratori, accorsi a dare sostegno al Sindaco di Bergeggi, che più di altri, può portare le istanze e le necessità territoriali a livello regionale.

Tra di loro sia ex sindaci del Ponente ligure, come Silvano Tabò e il Sindaco di Albissola Marina, Gianluca Nasuti.

“Una serata importante – sottolinea Arboscello – di unità e compattezza, che guarda alla Savona di domani, determinata a contare e incidere di più, per portare ai tavoli regionali istanze e finanziamenti per il bene dei savonesi. Ci sono le basi per lavorare bene nei prossimi anni – continua Arboscello – ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, sia per l’indirizzo politico dato sia per gli attestati di stima e fiducia che mi hanno rivolto”.

“Mi sono candidato per l’interesse di Savona e per un suo pronto riscatto” ha concluso Arboscello.