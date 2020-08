Regionali 2020, Vaccarezza: “Sansa parla di cose che non conosce, la Liguria non ha bisogno di lui”

Genova. “I numeri non mentono e non sono solo simboli: Giovanni Toti da cinque anni spende tempo, professionalità, energie, per promuovere la nostra terra, c’è stato sempre, nei momenti di difficoltà e nei momenti più felici, non ha mai lesinato reattività, presenza, aiuto, attraverso tutti i canali disponibili”. A dirlo è Angelo Vaccarezza, consigliere regionale e candidato alle prossime elezioni regionali con la lista Toti Presidente.

“Toti ha girato per il territorio, senza se e senza ma: sviluppo, infrastrutture, turismo, ha dedicato ad ogni settore studio, attenzione, competenze. Il risultato di tanta fatica è quel primo posto che è guadagnato sul campo, realmente – afferma Vaccarezza, commentando i sondaggi sui candidati alla presidenza della Liguria – Il ‘signore del piano di sotto’ si è invece distinto, fin dall’inizio della sua campagna elettorale, per la sgradevolezza delle sue affermazioni, quasi sempre improntate a a cercare di denigrare il lavoro fatto, ma soprattutto, sparando notizie false, facendo riferimento a fake news che non fanno altro che metterlo in ridicolo”.

“Nulla di quello che farnetica sui social media corrisponde al vero – prosegue – Parla di cose che non conosce, suffragato da informazioni sbagliate, rendendosi ridicolo agli occhi di chi conosce per davvero la nostra terra. Le campagne elettorali si basano su fatti concreti e un confronto reale e corretto. Tutto questo manca ma, se da una parte delude, dall’altra spiega il candidato, il suo modo di fare e di essere”.

“La Liguria non ha bisogno di persone come lui – critica il consigliere regionale – Il risultato raggiunto dalla lista del presidente Toti è frutto di quel lavoro incessante e instancabile che dura dal 2015. Un progetto, una squadra unita e compatta. É un disegno che fin dall’inizio mi ha convinto, che ho sposato con entusiasmo e del quale io mi sento onorato di fare parte. Scaramanticamente non dico nulla ma chi è esperto di politica comprenderà il dato pubblicato quale proiezione di seggi avrà e che rappresentanza darà ad ogni singola provincia, soprattutto la mia”.

“Ringrazio fin d’ora chi ci ha dato fiducia e chi lo farà ancora: sono certo che ogni singolo voto dato alla lista Toti Presidente conferirà a lui maggior forza sia in terra di Liguria ma soprattutto quando porterà la voce di tutti i Liguri a sui tavoli romani, dove il risultato ottenuto sarà la base per arrivare a centrare tutti i nostri obiettivi. I liguri sapranno scegliere”, conclude Angelo Vaccarezza.