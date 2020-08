Regionali 2020, ufficializzati i candidati della Lega: Mai capolista con Sasso Del Verme, Brunetto, Zunato e Maione

Provincia. L’assessore uscente Stefano Mai quale capolista, il segretario provinciale e sindaco di Laigueglia Roberto Sasso Del Verme, il primario dell’Asl2 savonese Brunello Brunetto, l’assessore del Comune di Savona Maria Zunato e il segretario della sezione savonese Maria Maione. Sono questi i candidati della Lega alla carica di consigliere regionale per la circoscrizione di Savona.

Come annunciato via Facebook dal segretario ligure Edoardo Rixi “questa mattina i nostri referenti provinciali Lorenzo Viviani (Ge), Paolo Ripamonti (Sv), Flavio Di Muro (Im) e Stefania Pucciarelli (Sp) hanno depositato le liste della Lega in tutte le circoscrizioni della Liguria. Ora si parte, davvero. In bocca al lupo a tutti i nostri candidati per una campagna elettorale che sarà faticosa, al caldo come mai nella storia della Repubblica, ma che ha un doppio importante obiettivo: la Lega primo partito in Liguria per dare continuità e solidità al buon governo della Regione e mandare un avviso di sfratto al governo abusivo di Roma”.

“La nostra lista – aggiunge il senatore Paolo Ripamonti – è composta da tre uomini e due donne, così come richiesto dalla legge, e rappresenta tutto il territorio provinciale, da ponente a levante, dalla città capoluogo alla Valbormida. Con questi candidati crediamo di poter fare un buon risultato sia come partito che come singoli”.

L’obiettivo del Carroccio è quello di essere “anche nel savonese il primo partito della coalizione di centro-destra e dare un importante, importantissimo contributo alla riconferma di Giovanni Toti quale presidente della Regione. Ma soprattutto vogliamo che attraverso i nostri eletti ed loro impegno la provincia di Savona (con il suo tessuto sociale, imprenditoriale, commerciale, economico e turistico con gli stabilimenti balneari e le strutture alberghiere) abbia lo spazio che merita”

Resta fuori dalla rosa dei candidati Paolo Ardenti, attuale consigliere regionale della Lega. A questo proposito Ripamonti precisa che “le scelte della Lega sono sempre condivise, mai unilaterali. Questa rosa di candidati è frutto di scelte importanti fatte non da uno ma da molti e a tutti i livelli del partito”.

La presentazione ufficiale dei candidati liguri avverrà il 24 agosto a Genova; i candidati savonesi, invece, saranno presentati ufficialmente il 28 agosto ai Golden Beach di Albisola: in quell’occasione saranno presenti, tra gli altri, Edoardo Rixi, Paolo Ripamonti e il vice segretario federale Andrea Crippa.