Cairo Montenotte. “L’ospedale San Giuseppe simboleggia perfettamente quanto la nostra proposta politica e quella di Giovanni Toti siano diametralmente opposte”. Lo afferma il candidato alla presidenza della Regione Ferruccio Sansa in occasione della tappa cairese del suo tour in Valbormida.

Ad accompagnarlo c’erano i suoi colleghi candidati consiglieri Roberto Arboscello, Alessandra Gemelli, Andrea Melis e Mauro Righello, i consiglieri comunali Giorgia Ferrari, Silvano Nervi e Nicolò Lovanio, il consigliere carcarese Rodolfo Mirri ed il segretario Dem Michele Di Sapia. Tra il pubblico anche Giuliano Fasolato del Comitato difesa sanità della Valbormida e l’associazione “Progetto Vita Ambiente”, che da anni “lottano” per la difesa del nosocomio cairese.

di 7 Galleria fotografica Sansa all'ospedale di Cairo









Analizzando la situazione della sanità della valle, Sansa ha notato: “C’è stata la privatizzazione e ora la gente di Cairo non ha più un pronto soccorso per le emergenze, ma un punto di primo intervento per 12 ore al giorno; altrimenti c’è una sola ambulanza per trasportare i pazienti negli ospedali più vicini. Un fatto incredibile per una zona che conta 40 mila abitanti. Altri reparti stanno lavorando a scartamento ridotto, come la radiologia o la dialisi: non è possibile”.

Per Sansa “questo è l’emblema di come la ‘saniToti’ affronti la questione della privatizzazione: gli ospedali vanno lasciati ai privati, i cittadini si devono arrangiare per conto proprio. Noi invece vogliamo sanità pubblica, pronto soccorso, ambulatori qui in Valle perché la gente possa avere buone cure qui. E poi le eccellenze concentrate, certo, in due o tre ospedali nelle città, ma alcune eccellenze devono anche rimanere sul territorio. Da Cairo Montenotte a Sarzana sono troppi gli ospedali che erano gioielli e che sono stati abbandonati”.

Prima di Cairo, Sansa si è recato ad Altare e poi andrà a Millesimo anche per analizzare la situazione di industria e commercio: “Girando per la Valbormida si vedono tantissimi spazi industriali abbandonati: è un vero delitto – nota a questo proposito – Mi dicono che qui Toti non si vedeva da tantissimo tempo e che adesso è ricomparso perchè siamo venuti noi. Ci sono spazi, come l’ex Ferrania, che sono assolutamente da recuperare”.

Ma non solo: “Queste aree devono essere destinate con coraggio, magari con incentivi fiscali, ad attività opposte a quelle per le quali erano destinate in passato. La Valbormida ha pagato un prezzo altissimo in termini di salute e di inquinamento, quindi qui devono venire industrie ‘green’ che in questo periodo hanno anche la possibilità di ottenere grandi finanziamenti. Questo, solo questo, porterà ricerca, tecnologia e tratterrà i giovani in questa valle”.