Regionali 2020, Salvatore (IlBuonsenso): “Toti fa campagna elettorale scorretta. Presenteremo esposto al Corecom”

Liguria. “Il centrodestra utilizza comunicazioni istituzionali per campagna elettorale. Una ennesima forzatura che merita un intervento ed un controllo formale del Corecom”.

A riferirlo è la leader del movimento IlBuonsenso Alice Salvatore, che continua: “Al termine della legislatura è prevista dalla prassi istituzionale che vengano eseguite alcune comunicazioni che riassumono i principali interventi degli ultimi cinque anni di amministrazione”.

“Purtroppo nella comunicazione diffusa recentemente attraverso i canali istituzionali della Regione, i quali dovrebbero limitarsi ad un resoconto asettico di quanto approvato e legiferato, notiamo una vena propagandistica pienamente in linea con una campagna elettorale aggressiva – continua Salvatore – Una lode alla maggioranza, una carrellata di presunte soluzioni e di interventi, degni di un comizio elettorale. Un atteggiamento assolutamente inadeguato ad una comunicazione regionale”.

“Il problema è che il centro-destra non riesce proprio, da anni, a separare una funzione istituzionale super partes dalle comunicazioni di propaganda. Pratica non nuova, visto che con la scusa di “Liguria che riparte”, la maggioranza aveva inondato la Regione di cartelloni propagandistici, sfruttando in maniera inadeguata degli spazi istituzionali” aggiunge la presidente de IlBuonsenso.

Poi conclude: “Ovviamente non possiamo accettare in alcuna maniera questa pericolosa distorsione della comunicazione a livello istituzionale, nè possiamo lasciar passare questa pesante forzatura delle regole che fa puntualmente parte della maggioranza uscente di centrodestra. IlBuonsenso presenterà un esposto al Corecom, il comitato regionale per le comunicazioni in ambito regionale, che ha il dovere di vigilare e in questo caso di intervenire per appurare quanto accaduto e riportare la situazione alla normalità”.