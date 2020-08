Liguria. Saranno 16 uomini e 14 donne a rappresentare la Lega alle prossime elezioni regionali del 20-21 settembre in Liguria. La presentazione dei candidati si è tenuta questa mattina a Genova.

Quattro i capilista dei collegi provinciali: Franco Senarega, capogruppo uscente in consiglio regionale, per il collegio di Genova; Gianmarco Medusei, assessore alla sicurezza del Comune di La Spezia, nel collegio di Spezia; Stefano Mai, assessore uscente all’agricoltura di Regione Liguria, per il collegio di Savona; Alessandro Piana, presidente uscente del consiglio regionale, nel collegio di Imperia.

“Abbiamo liste molto competitive – dichiara il deputato della Lega e segretario Lega Liguria Edoardo Rixi – con tanti amministratori locali, fra sindaci, consiglieri e assessori comunali e regionali, che conoscono bene il loro territorio. L’obiettivo è consolidare la Lega come primo partito in Liguria. Vogliamo dare un’immagine unitaria di crescita del nostro territorio, per lanciare un chiaro segnale a un governo centrale in cui c’è chi della decrescita felice fa una missione. Dare un voto alla Lega, per questo, vale doppio: significa continuare, anche migliorando, il buon lavoro svolto dalla Lega al governo della Liguria e dare un avviso di sfratto al governo abusivo a Roma”.

A Savona compongono la lista il sindaco di Laigueglia Roberto Sasso del Verme, il primario della Asl2 savonese Brunetto Brunello, la referente cittadina della Lega savonese Maria Maione, e l’assessore al commercio del Comune di Savona Maria Zunato.