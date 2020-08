Regionali 2020, IVG.it lancia i “faccia a faccia” interattivi tra candidati

Liguria. Saranno elezioni regionali diverse dal solito quelle del 2020. Quest’anno, infatti, a causa dell’emergenza Covid-19 è impossibile organizzare eventi con la presenza di troppo pubblico.

I candidati alle regionali del prossimo 20-21 settembre, dunque, non saranno in grado di partecipare ai classici eventi che da sempre caratterizzano le campagne elettorali: incontri con la partecipazione di esponenti dei rispettivi schieramenti, aperitivi con simpatizzanti e potenziali elettori, serate in questo o quel locale con distribuzione di materiale e presentazione dei programmi.

Questa situazione, ovviamente, non “danneggia” solo i candidati, ma anche i cittadini, che avranno molte meno occasioni per incontrare di persona i candidati e conoscerne le idee e proposte in vista della chiamata alle urne.

Qui entra in gioco IVG.it, che da anni, in occasione delle elezioni amministrative, IVG.it organizza confronti tra i candidati sindaco.

Per non interrompere quella che ormai è una vera e propria “tradizione” e anche per fornire una sorta di “servizio pubblico” a favore di tutti i cittadini savonesi e liguri, il nostro giornale ha deciso di portare la medesima ricetta sul web, organizzando confronti elettorali nei quali non solo si potranno ascoltare i programmi dei candidati, ma si potrà interagire con loro, porre domande e votare in tempo reale quale risposta ci avrà convinto di più e quale invece avrà lasciato più dubbi.

I faccia a faccia di IVG.it prenderanno il via da lunedì 31 agosto e saranno trasmessi sul nostro sito e sui nostri canali social. Un appuntamento che ci consentirà di conoscere la maggioranza dei candidati alle prossime elezioni e che permetterà agli aspiranti consiglieri di far ascoltare le proprie idee ad un pubblico altrimenti difficile da raggiungere.

Inutile ricordare come l’audience di IVG.it sia il più alto tra tutti i media provinciali e non solo: questo garantirà ai candidati la massima visibilità, potendo contare su un sito che ogni giorno supera le 100 mila visite e una pagina Facebook con oltre 110 mila follower.

Ovviamente l’appello è esteso anche ai candidati governatori: negli anni IVG.it ha dimostrato di essere in grado di organizzare confronti “alla americana” di grande successo, di riempire palazzetti e teatri e soprattutto di saper creare eventi che inevitabilmente hanno lasciato il segno in ogni campagna elettorale.

Noi ci siamo.