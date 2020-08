Regionali 2020, i nove candidati presidente e tutti gli aspiranti consiglieri

Regione. Con la chiusura dei termini per la presentazione delle liste (depositate per la maggior parte nella giornata di venerdì) si è delineato definitiva e in maniera ufficiale il ventaglio dei candidati alla carica di presidente della Regione Liguria e degli aspiranti consiglieri regionali che li sostengono.

Nove sono in corsa per la poltrona di governatore.

Giovanni Toti, in corsa per la riconferma per il secondo mandato, è sostenuto dalla coalizione di centro-destra formata da Lega, Cambiamo, Forza Italia e Liguria Popolare, Fratelli d’Italia.

Il giornalista Ferruccio Sansa è sostenuto da Pd e Movimento 5 Stelle, Linea Condivisa, Sinistra Italiana, Europa Verde, Articolo Uno, Possibile, E’ Viva, Centro Democratico, Italia in Comune e la Lista Crivello.

Corre nuovamente per la carica di presidente della Regione anche Alice Salvatore, che dopo aver abbandonato il M5S ha creato il suo movimento ilBuonsenso.

Tra i candidati ex pentastellati c’è anche Marika Cassimatis, alla testa di Base Costituzionale.

Aristide Massardo, ex preside del Politecnico di Genova, è sostenuto dalla lista Oltre, Italia Viva, Alleanza Civica, +Europa, Psi e Partito del Valore Umano.

Sempre per il centro-destra, ma in solitaria, corre anche il sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappori, che guida la lista Grande Liguria.

Tra gli altri candidati ci sono: Davide Visigalli, che guida il movimento anti-europeista Ricostruiamo Italia; Gaetano Russo del Popolo della Famiglia e Democrazia Cristiana; Carlo Carpi del gruppo dei radicali.

I candidati consiglieri sono più di 400. Il nuovo parlamento regionale sarà formato da 30 membri scelti con sistema proporzionale: per la provincia di Savona i consiglieri saranno 4, per la provincia di Genova sono 13, per La Spezia sono 4 e per Imperia sono 3; i restanti 6 saranno attribuiti alla maggioranza se il presidente avrà ottenuto meno di 18 seggi, in caso contrario saranno ripartiti tra le altre liste non collegate al governatore eletto se questi avrà ottenuto oltre 18 seggi.

Il listino è stato abolito, ma per le liste provinciali è previsto uno sbarramento del 3 per cento (a meno che non sia collegata ad una lista regionale che ha ottenuto il 5 per cento). Le liste che non hanno candidati in tutte le circoscrizioni potranno essere votate barrando il simbolo. E’ consentito il voto disgiunto, cioè indicando un candidato presidene e una lista che non lo appoggia; è possibile scegliere due candidati, un uomo e una donna; indicando due candidati dello stesso sesso, il voto andrà al primo.

Di seguito l’elenco dei candidati savonesi di ciascuno schieramento.

Per la coalizione che sostiene Giovanni Toti

Lega

Stefano Mai, Brunello Brunetto, Maria Maione, Roberto Sasso Del Verme, Maria Zunato.

Lista Toti Presidente

Angelo Vaccarezza, Alessandro Bozzano, Caterina Garra, Lorenza Giudice, Patrizia Lanfredi.

Forza Italia-Liguria Popolare

Pietro Balestra, Eraldo Ciangherotti, Fabrizio Ghione, Valeria Grippo, Doriana Rodino.

Fratelli d’Italia

Simona Saccone, Barbara De Stefani, Diego Distilo, Francesco Garofano, Renato Scosceria.

Udc Liguria

Maria Luisa Formato, Rosario Merenda, Monica Pinna, Eugenio Lanfranco, Caterina Pera

Per la coalizione che sostiene Ferruccio Sansa

Pd-Articolo Uno

Mauro Righello, Alessandra Gemelli, Roberto Arboscello, Ilaria Pietropaolo, Massimo Niero.

Movimento 5 Stelle

Andrea Melis, Andrea Traverso, Nicoletta Guglielmo, Rodolfo detto Rudy Sanna, Isabella Parini.

Linea Condivisa-Sinistra per Sansa

Rita Lasagna, Nello Balzano, Claudia Rossi, Giacomo Buscaglia, Dilvo Vannoni .

Lista Ferruccio Sansa Presidente

Gloria Bardi, Jan Casella, Giovanni Durante, Germano Gadina, Danila Satragno.

Europa Verde-Demos Centro Democratico

Mauro Brunetti, Rossella Braschi, Giuliano Ratti, Annunziata Santoro, Fabio Tanghetti.

Per la coalizione che sostiene Aristide Massardo

Più Europa-Psi-Italia Viva

Sara Badano, Barbara Pasquali, Vincenzo Munì, Carlo Frumento, Massimo Giacchero.

Per Alice Salvatore (ilBuonsenso)

Alice Salvatore, Marco De Ferrari.

Per Grande Liguria-Chiappori Presidente che appoggia Giacomo Chiappori

Oriana Bobone, Giacomo Chiappori, Elisa Ravera, Paolo Bassi, Rosa Firpo

Per Gaetano Russo (Popolo della Famiglia-Democrazia Cristiana)

Marino Fenocchio, Margherita Ruffino, Maria Dulbecco, Erminia Persico, Franco Melchiorre.

Per Marika Cassimatis (Base Istituzionale), Davide Visigalli (Riconquistare l’Italia) e Carlo Carpi (Lista Carlo Carpi-Gruppo Radicale di Adele Faccio) nessun candidato in provincia di Savona.