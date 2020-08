Regionali 2020, ecco i candidati di Fratelli d’Italia

Liguria. Simona Saccone, Barbara De Stefani, Diego Distilo, Francesco Garofano e Renato Scosceria. Sono questi i candidati savonesi di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali.

Questa mattina Matteo Rosso, commissario regionale del partito di Giorgia Meloni, ha consegnato le deleghe notarili per il deposito della lista di Savona al coordinatore provinciale Claudio Cavallo.

Il coordinamento regionale e quello provinciale vogliono “ringraziare particolarmente l’avvocato Alessandro Chirivì, responsabile regionale del dipartimento ‘Famiglia e Valori non Negoziabili’, che, con la sua professionalità, sarà in prima linea per incarichi politici istituzionali regionali, così come il dottor Capriolo e gli altri dirigenti di Fratelli d’Italia per la disponibilità offerta ad entrare nella lista”.