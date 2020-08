Regionali 2020, Chiappori (Grande Liguria): “Occhio ai siti fake”

Regione. Attenzione ai siti fake. E’ questo l’invito che arriva da Giacomo Chiappori, candidato presidente della Regione per Grande Liguria.

“Come sempre accade con i nomi ed i simboli che riscuotono grande successo, anche Grande Liguria con il suo Balilla è in questi giorni al centro di numerosi tentativi di imitazione. Si tratta di tentativi sciocchi e Grande Liguria non solo è estranea, ma parte lesa”.

“Ricordiamo pertanto che gli unici siti originali e riconducibili alla lista Grande Liguria – Chiappori Presidente sono i seguenti: www.grandeliguria.org e www.giacomochiappori.it. Altri siti che utilizzano nomi e simboli non autorizzati sono fake”.

“Grande Liguria declina ogni responsabilità per contenuti e immagini che non rispecchiano in alcun modo i valori del movimento e dai quali si dissocia. Ovviamente sono e saranno segnalati alle autorità preposte tutti i casi di uso non autorizzato”.

“Confidiamo negli organi di stampa per il loro grande impegno contro la diffusione di notizie false a rendere noto il presente comunicato che ci vede pronti in prima linea a denunciare chi fa un uso falso e strumentale di quella grande risorsa in termini democratici che è la rete internet”.