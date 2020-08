Regionali 2020, Base Costituzionale in piazza ad Alassio per la raccolta firme

Alassio. Base Costituzionale informa la cittadinanza di Alassio che, sabato 8 agosto, alle ore 9 in piazza Paccini è in programma la raccolta firme necessaria alla presentazione della lista circoscrizione Savona e presentazione del programma e dei progetti di sviluppo per la Liguria.

Parteciperanno all’incontro Clara Lidia Settimo ed il referente regionale del Movimento Verde Cristian Pintus, candidati al consiglio regionale.

Sarà presente alla raccolta firme anche la candidata alla presidenza regionale Marika Cassimatis di Base Costituzionale.