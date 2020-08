Regionali 2020, Arboscello: “Dal Recovery Fund le risorse per nuove opportunità di studio e lavoro per i ragazzi”

Liguria. “Ai ragazzi dev’essere data la possibilità di liberare le loro energia, le loro risorse e il loro talento. Dev’esser data anche la possibilità di sbagliare. Nostro compito indirizzarli verso la strada giusta e creare il contesto ideale nel quale studiare e prepararsi al lavoro, senza obbligarli ad allontanarsi per trovare un futuro migliore”. Ne è persuaso Roberto Arboscello, candidato alle regionali a sostegno di Ferruccio Sansa.

“In questi giorni si è parlato molto del futuro dei nostri ragazzi, delle loro aspettative, delle loro ambizioni, che rischiano di essere disilluse. I nostri ragazzi sono bravi e preparati, spesso è compito nostro, amministratori e padri, fare di più perché il loro futuro sia migliore. Come sottolineato da alcuni commentatori abbiamo il dovere di ‘declinare in proposte concrete la grande questione dei giovani’, soprattutto in Liguria, soprattutto nella nostra provincia di Savona”.

Secondo Arboscello “le risorse ci sono, sono in arrivo anche quelle europee del Recovery fund. L’impegno dev’essere quello di creare insieme all’Università e al Campus di Savona le condizioni per: valorizzare le opportunità professionali date dal territorio creando percorsi formativi ad hoc in settori trainanti come il porto, il turismo, l’ambiente; ridurre le diseguaglianze e garantire a tutti il diritto allo studio e alla formazione qualificata; unire formazione e tecnologia già dalla formazione superiore”.