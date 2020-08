Regionali 2020, Angelo Vaccarezza candidato ufficialmente con la lista “Toti Presidente”

Regione. Questa mattina Angelo Vaccarezza ha firmato l’atto ufficiale per la sua candidatura alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio regionale. “Naturalmente, il mio nome farà parte della lista Toti Presidente”, precisa il capogruppo uscente di Cambiamo.

“Come ho già avuto modo di scrivere, sono molto grato a chi mi ha dato fiducia cinque anni fa, permettendomi di vivere un’esperienza meravigliosa che, spero si possa ripetere, vincendo la prossima sfida. Ringrazio Giovanni Toti, che ha creduto in me e mi ha supportato in questa legislatura, accordandomi la sua fiducia”.

“Siamo una squadra, abbiamo dimostrato di essere capaci, lo dimostreremo ancora”, conclude Vaccarezza.