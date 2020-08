“Estate, stagione pagana dai piaceri roventi”. I migliori piaceri della vita sono quelli che ci regala la bella stagione: perché lasciarseli scappare? Soprattutto se si tratta di darsi alla pazza gioia, come durante scalmanati concerti in piazza, o di farci rapire, in modo quasi spasmodico, da ciò che parla direttamente al nostro cuore, come le parole e le sonorità delle più celebri poesie.

Agosto si fa dunque “bollente”, in particolare con l’esplosione di allegria del Play on Tour Summer della carovana di RDS 100% Grandi Successi, che tra musica, divertimento e solidarietà farà tappa al mattino ad Albisola Superiore, poi a metà pomeriggio a Pietra Ligure e infine verso sera a Loano. Si tratta del nuovo e innovativo format con cui la storica emittente radiofonica ha scelto di essere presente e incontrare gli ascoltatori per unificare l’Italia in un abbraccio virtuale.

Foto 2 di 2



A Vado Ligure va in scena “La Liguria dei Poeti tra cielo e mare”, a cura de Il Sipario Strappato di Arenzano con Antico Teatro Sacco di Savona. Un viaggio con i poeti liguri del ‘900 (Montale, Caproni, Sbarbaro), intervallati dalle canzoni, eseguite dal vivo, dei più importanti cantautori della scuola genovese (Fossati, Tenco, Lauzi, Paoli, Manfredi, De André, Otto), che rapiscono l’ascoltatore in un flusso armonico di poesia e canzoni.

Per la prima volta a Borgio Verezzi arriva il Mercato Riviera delle Palme, la più spettacolare occasione per una giornata di shopping a cielo aperto. I banchi del mercato più famoso d’Italia erano già stati ospiti di questa città per due volte nell’estate 2018, nei mesi di luglio e agosto. Da due anni i residenti chiedevano a gran voce il loro ritorno ed ecco che finalmente questa opportunità si concretizza con ben 45 banchi.

Agosto porta con sé la grande musica a Finale Ligure, dove l’Accademia Musicale del Finale propone un doppio concerto. Si esibirà all’inizio il duo di chitarre dei maestri Enrico Aicardi e Paola Prencipe, impegnati nello studio della musica antica e barocca, Seguiranno i Giovani Flauti, un quartetto molto affiatato e in grado di offrire un concerto di grande livello.

Invece il vecchio Frantoio di Marmoreo, a Casanova Lerrone, riapre i battenti con una nuova edizione del “Brocantage all’antico frantoio”, mercatino organizzato dall’associazione ETRA – Marmoreo Comunità Creativa. Tra i venditori non solo mercanti ma anche tutti coloro che vogliono svuotare le proprie cantine incontrando appassionati di vecchi oggetti, arredamento, libri, biancheria e molto di più, insomma un vero e proprio “vide grenier”. Con l’occasione sarà possibile visitare il vecchio frantoio e la nona edizione della mostra “Arte in Campagna”.