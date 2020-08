Savona. Il mese di agosto, per i motori, si è aperto con il Rally di Salsomaggiore Terme, organizzato dalla Media Rally Promotion. Una terza edizione dalla partecipazione molto elevata, con 123 equipaggi nel rally moderno, 27 nello storico e 20 nella gara di regolarità.

Sabato 1 e domenica 2 agosto le vetture si sono sfidate per una gara valevole per la Coppa Rally di Zona con coefficiente 1,5. Unico grande assente il pubblico, che non ha potuto assistere alla competizione, dato che il divieto di accesso degli spettatori alle competizioni motoristiche è stato prorogato fino al 15 ottobre.

Foto 2 di 2



Tra i presenti c’era Andrea Ferrari, copilota savonese, che ha disputato un’eccellente gara. Al fianco del pilota Luca Veronesi, nella categoria Due Ruote Motrici, ha preceduto tutti i rivali. Ferrari e Veronesi si sono classificati primi, giungendo inoltre dodicesimi nella classifica assoluta.

Il navigatore savonese e il pilota bresciano, a bordo di una Renault Clio dell’Erreffe Rally Team, in quanto vincitori di classe S1600 della prova speciale 1, si sono aggiudicati il Trofeo di Salsomaggiore.