Raggira un anziano con la “truffa dello specchietto”, un 25enne denunciato dai carabinieri

Stella San Giovanni. Le truffe dello specchietto colpiscono ancora: questa volta ad essere preso di mira un anziano in auto che, dopo essere stato invitato a sorpassare un veicolo sulla strada ss29 di Stella San Giovanni in direzione Albisola con a bordo il truffatore, è stato raggirato.

Il malintenzionato infatti, un 25enne ora denunciato in stato di libertà per truffa dai carabinieri di Stella, per simulare la truffa dello specchietto ha gettato un oggetto contro la carrozzeria del veicolo della vittima, da lì è partita l’azione illecita. L’anziano non ci ha pensato due volte e alla vista dello specchietto del truffatore penzoloni e sganciato dalla carrozzeria ha consegnato il denaro che aveva in tasca per un “bonario accordo”.

Ma solo in un momento successivo l’uomo si è reso conto della truffa visionando i danni al suo veicolo, così è partita subito la chiamata alle forze dell’ordine. Dopo una serie di attività per ricostruire la dinamica dell’avvenimento e alcuni connotati del truffatore, i carabinieri di Stella sono riusciti a individuare l’uomo grazie alle telecamere della zona.

Dopo un’accurata indagine così il truffatore di origini campane residente nel siracusano, con precedenti specifici, è stato beccato e denunciato alla Procura della Repubblica di Savona.