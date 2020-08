Quiliano. “Rio Fontanassa, che scorre lungo via Cosciari nel Comune di Quiliano e per un breve tratto nel Comune di Vado Ligure, in stato di abbandono e di pericolosità”.

La denuncia porta la firma di un gruppo di cittadini, che chiede con forza un intervento per la pulizia e la messa in sicurezza della zona.

“Questo canale, – hanno proseguito, – in un tratto è pieno di detriti, alcuni di discarica, favorita anche dal fatto che la strada è priva di illuminazione”.

E ancora: “In situazioni di forti piogge potrebbe sicuramente esondare. In un tratto manca anche la ringhiera di protezione e la tombinatura lungo la strada è rotta e mancante di alcuni pezzi”.

“Nonostante siano state avvisate verbalmente le autorità competenti da molto tempo, non è ancora stato preso nessun provvedimento di pulizia”, hanno concluso.