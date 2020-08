Quattro notti di stop sulla A10 e tre sulla A12: tornano le chiusure sulle Autostrade liguri

Liguria. Quattro notti di stop sulla A10 e tre sulla A12: dopo l’ultimo fine settimana di agosto e relativi rientri, tornano sulle nostre autostrade le chiusure notturne di tratti autostradali a causa del cantieri di manutenzione di gallerie e viadotti.

Interventi che interesseranno praticamente tutta la rete ligure, e che, seppur meno impattanti dei lavori svolti in urgenza nelle scorse settimane, potrebbero creare qualche disagi per chi ha necessità di viaggiare di notte.

Sulla A10, a partire da stasera, fino al 28 agosto, quindi per quattro notti consecutive sarà chiuso il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ dalle ore 21:00 alle ore 06:00 in direzione Ventimiglia. Mentre in direzione opposta sarà chiusa tra Arenzano e il bivio con l’A26, in direzione Genova, la notte tra il 26 e il 27, dalle 22 alle 6.

Sulla A12 domani sera sarà chiuso il tratto tra Genova Est e il bivio con la A7 in direzione Genova Ovest tra le 22 e le 6 del mattino del 26 agosto. La notte successiva, per tre notti consecutive, quindi dal 26 al 29, sarà chiuso al traffico il tratto tra Recco e Genova Nervi, in direzione Genova, sempre dalle 22 alle 6. In direzione Livorno, invece, prevista chiusur del tratto tra Sestri Levante e Deiva Marina dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 26 al giorno 27 per lavori.

Sfilza di chiusure anche per l’A26: il 26 mattina, da mezzanotte alle 4, traffico interdetto per permettere il transito di un trasporto eccezionale in direzione nord tra Voltri e Masone. Nella notte tra il 26 e il 27 agosto, invece, sarà chiuso l’allacciamento con la A10 in direzione Ventimiglia. Consigliato uscire e rientrare a Voltri in direzione ponente. E poi ancora trasporti eccezionali: chiuso il tratto tra Masone e Bivio con A10 in direzione Genova il 27 mattina, da mezzanotte alle 4; tratto che sarà chiuso nuovamente la mattina del 29, tra le 2 e le 6; mentre in direzione nord, sempre tra Voltri e Masone sarà chiuso il 30 mattina da mezzanotte alle 4.

Situazione a parte per l’A7: entro il 25 agosto, infatti, dovrebbe riaprire la galleria Monte Galletto, riportando alla normalità la viabilità della tratta, oggi modificata pensantemente. Per questo motivo saranno ancora chiusi, tra il 25 e il 26 mattina le tratte tra Bolzaneto e lo svincolo con la A12 e tra l’allacciamento con l’A12 e Bolzaneto in direzione Milano sempre dalle 22 alle 6.