Quattro conferme per l’Olimpia Carcarese, due nuovi arrivi per Pontelungo e San Filippo

Carcare. Mentre le squadre che militano nelle categorie superiori sono ormai in gran parte completate, tocca alle società di Prima Categoria e Seconda Categoria definire gli organici in vista della stagione 2020/2021.

Partiamo dalla Prima Categoria. Un altro poker di conferme per l’Olimpia Carcarese. A partire dai pali, che continueranno ad essere difesi dalla “saracinesca” Simone Allario, portiere classe 1990, che farà coppia con Luca Giribaldi. Davanti a lui, confermati due difensori: i terzini classe 1998 Alessio Marenco e Gianluca Vero, entrambi abili sia in fase offensiva che difensiva. Stesso anno di nascita, ma ruolo diverso per la quarta conferma biancorossa: si tratta di Nicholas Clemente, esterno tecnico e veloce in grado di far ubriacare le difese avversarie.

Il Pontelungo si è assicurato due giovani di ottime prospettive: Luca Bertolaso, leva 2000, e Fabrizio Surace, leva 2001. Entrambi giocano nel ruolo di centrocampista ed arrivano in prestito dal Ceriale.

Scendendo in Seconda Categoria, due nuovi arrivi per la San Filippo Neri Albenga. Giocheranno con la maglia giallorossa Samuele Godena, centrocampista classe 1999 ex Finale, e Davide Grillo, portiere classe 1999 ex Finale e Loanesi San Francesco.

Il Pallare ha preso Mattia Avellino, difensore leva 1994, che da molti anni giocava con la maglia del Mallare.

Il Vadino ha tesserato Loris Quarone, centrocampista classe 1997, proveniente dal Ceriale.