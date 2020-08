Quando in Riviera brillavano le stelle delle discoteche con Mina, Modugno e Morandi

Riviera. Sono attese nelle prossime ore le decisioni del Governo sulle discoteche (leggi qui). Il quadro dei contagi in tutta Italia peggiora e non c’è quindi da attendersi nulla di buono per gli operatori del settore, anche perché un ulteriore aggravamento della situazione sanitaria metterebbe a rischio la riapertura delle scuole, in occasione della quale è già previsto un innalzamento dei contagi.

Il Governo potrebbe limitarsi a ‘raccomandazioni’, girando la responsabilità alle Regioni (Toti ha già detto che “si va avanti perché la situazione della Liguria non desta per ora alcun timore”), oppure chiudere d’autorità tutti i locali da ballo e non se ne parli più.

Bisognerà inoltre comprendere se, chi vuole, pur abbandonando il format della discoteca ‘pura’, potrà restare aperto con quella del dinner show, come ha già fatto Flavio Briatore al suo Billionaire di Porto Cervo.

Ma il tema discoteche fa inevitabilmente tornare alla memoria i tempi d’oro della Riviera di Savona che, per numero di locali, era la seconda in Italia dopo Rimini, mentre oggi è desaparecida.

È difficile ricordare tutte le discoteche attive dagli Anni ’60 fino ai giorni nostri o quasi. Proviamo a gettare giù un elenco su nessuna base scientifica, soffermandoci poi sul locale primo della classe, Ai Pozzi di Loano.

Partendo da Levante a Ponente ci vengono in mente a Varazze Kursaal Margherita, Nautilus, Orizzonte, Tana, Boschetto, Tenax, oltre al Number One di Celle.

A Savona Compagnia delle Indie in Darsena e Moulin Rouge sotto il Mare Hotel, a Spotorno Boccaccio, Night del Palace e Cambusa.

Proseguendo verso Ponente Il Covo, lo Sporting San Bernardino e il Patio, dove ricordiamo un imperdibile concerto dei New Trolls con Ornella Vanoni.

Il Domina di Toirano attirava gente da tutto il Nord Ovest per la musica techno, che non era però sdoganata come quella che propone oggi Carl Cox.

Discorso a parte merita ovviamente Alassio, dopo essere passati per il Black Out di Albenga. Allora ecco Boccaccio, Psycotron, Tabù, Kaos e Wisky a gogo, regno degli incontri tra i nostri giovanotti e le turiste nordiche.

Il compianto Renzo Lattuada aveva la discoteca del Porto e soprattutto La Capannina, che aveva rilevato da Michele Mangia: la Capannina è davvero il luogo che si rimpiange forse più di tutti.

Abbiamo trascurato locali, intere località e persino la ricca categoria dei dancing (per tutti Il Flora di Pietra Ligure). Chiediamo scusa per omissioni e magari inesattezze, ma pensiamo di aver comunque reso l’idea della ricchezza dell’offerta nel Savonese.

Arriviamo così Ai Pozzi di Loano, la cui epopea ricostruiamo con Aldo Astegiano, inventore e contitolare del locale assieme a Tino Azais, che non è più con noi.

Ricorda Astegiano, poi protagonista di una fortunata stagione in Costa Smeralda: “Avevamo piscine, ristoranti e ovviamente l’arena spettacoli. Capienza 5000 persone, tutte ben sistemate. L’unico rimpianto è quello di non essere riusciti a portare Charles Aznavour”.

I nomi degli artisti che si sono esibiti Ai Pozzi, a cavallo degli Anni 60 e 70, bastano comunque per far tremare i polsi. Sedetevi che citiamo i più importanti: Mina, Domenico Modugno, Gianni Morandi, Patty Pravo, Alighiero Noschese, Nada, Antoine e Ornella Vanoni, che era emozionata quasi fosse una debuttante e ci chiese il braccio per accompagnarla sul palco.

Se possiamo permettercelo, dedichiamo questi ricordi ai pochi imprenditori che ancora si battono per tenere aperta la loro discoteca (temiamo si contino sulle dita di una mano) e offrire un valido supporto al turismo, soprattutto quello dei giovani.

Senza di loro, le luci in Riviera si spegnerebbero per sempre.