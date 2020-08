Pucciarelli (Lega): “Invito Preve-Sansa al ponte di Albiano, troveranno le differenze tra il modello Lega e il modello Pd”

Liguria. “Invito i due candidati PD-5S Preve-Sansa a fare un sopralluogo al ponte crollato 4 mesi fa ad Albiano Magra: sarò ben lieta di accompagnare i due ex cronisti nel greto del torrente, dove evidentemente non sono mai stati, così da poter toccare con mano il modello Pd e trovare le differenze con il modello Lega”.

Lo dichiara la senatrice e fondatrice della Lega Salvini Premier Liguria Stefania Pucciarelli.

“I due candidati, che ultimamente si sono messi a fare tour da turisti della domenica nel nostro entroterra, dovrebbero ricordare, visto il loro recente passato da giornalisti, che senza la Lega al governo il decreto Genova non sarebbe mai stato approvato visti i voti contrari espressi in parlamento dai loro alleati Pd”.

“Il modello Genova ha oggi tanti padri, ma senza la Lega non avremmo un nuovo ponte e non avremmo potuto vedere all’opera centinaia di maestranze che hanno dimostrato al mondo come l’Italia sappia lavorare bene e in fretta. Un modello evidentemente sconosciuto a loro e ai loro compagni di viaggio improvvisati, tra i quali tanti esponenti del Pd e partiti contigui che fino a ieri etichettavano come esponenti del partito del cemento”.