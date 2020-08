Prosegue con successo il festival musicale internazionale “Palma d’oro” a Finale Ligure

Finale Ligure. Ottimo successo del Festival Musicale Internazionale “Palma d’oro” di Finale Ligure nelle prime due serate di concerti: più di duecento persone hanno potuto partecipare ai primi due appuntamenti.

Proprio il necessario distanziamento ha motivato gli organizzatori all’allestimento nei bellissimi Chiostri di Santa Caterina e della Badia Benedettina il risultato è stato un ascolto attento e concentrato una possibilità di fruizione della musica dal vivo davvero eccellente.

I prossimi due concerti sono il recital pianistico, Luca Rasca e Luca Trabucco. Musiche di Debussy, Vecchiato, Chopin, Clementi, Schumann-Liszt in programma venerdì 28 agosto ai chiostri dell’abbazia benedettina a Finalpia alle 21.30 ed il recital per pianoforte a quattro mani del Duo Stenzl con musiche di Beethoven e Schubert in programma sabato 29 agosto ai Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo alle 21.30. L’ingresso è libero.

Oltre alle date finalesi, il Festival “Palma d’Oro” proseguirà il primo e il due settembre 2020 nella Città di Donzdorf (Germania), città che ospiterà in due eventi musicali i giurati del Palma d’Oro e i pianisti vincitori del Concorso. La manifestazione musicale finalese evidenzia e consolida il suo carattere internazionale.

L’evento gode del patrocinio e del sostegno del Comune di Finale Ligure.