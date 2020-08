Prodotti scaduti dal 2018, chiuso l’alimentari “Martin” di Savona: 7mila euro di multa

Savona. Prodotti scaduti, circa un centinaio, in gran parte surgelati. Alcuni persino da 2 anni, dal 2018. Lo hanno scoperto gli agenti della polizia locale di Savona all’interno di un negozio di alimentari di via XX Settembre.

Si tratta dell’attività “Martin”, per la quale ora è scattato un provvedimento di chiusura immediata e a data da destinarsi.

Oltre alla merce scaduta, che è stata interamente sequestrata, gli agenti hanno notato anche diverse violazioni di carattere igienico-sanitario all’interno dell’attività.

Per questo motivo, hanno chiamato in supporto il personale Asl e, dopo un’accurata ispezione, sono scattati i provvedimenti, tra i quali anche una sanzione molto salata: ben 7mila euro di multa che, se non pagati entro i termini, lieviteranno intorno ai 10mila euro.