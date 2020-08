“Principesse in corsia”, spettacolo di solidarietà per l’ospedale San Paolo

Albisola Superiore. Un sogno, una favola, la realtà è uno spettacolo multimediale per bambini ideato ed organizzato da “Principesse in corsia” in favore del reparto pediatrico dell’ospedale San Paolo di Savona. Patrocinato dal Comune di Albisola Superiore e reso possibile dal contributo di diversi partner, l’evento si terrà domani, domenica 16 agosto, a partire dalle ore 20.45 presso l’Arena Leone.

Durante la rappresentazione ampio spazio verrà dato ai ragazzi e ai numerosi disegni e racconti da loro inviati alle Principesse nel corso dell’ultimo mese. Delle videoproiezioni andranno, inoltre, a scenografare danze e scene tratte da alcuni tra i film Disney più amati di tutti i tempi.

Tutto il materiale sarà quindi raccolto in un libro per bambini le cui copie, realizzate grazie al prezioso contributo di Voyager Computer, verranno donate in veste di materiale ludico-didattico alla Pediatria dell’ospedale savonese.

L’ingresso sarà consentito alle sole persone munite di mascherina. Sarà, inoltre, fatto obbligo di mantenere le distanze di sicurezza.