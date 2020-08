Prima Categoria, Quiliano&Valleggia: la rosa a disposizione di mister Ferraro

Quiliano. Dopo aver messo le basi per costruire un settore giovanile importante, per il Quiliano&Valleggia è giunto il momento della prima squadra, la quale lunedì inizierà la preparazione atletica agli ordini di mister Chicco Ferraro e del suo staff nella giornata di lunedì 24 agosto.

La scorsa stagione si è conclusa in anticipo, per via della pandemia, con i biancorossoviola in decima posizione con 18 punti. La prossima è alle porte e la squadra inizierà il proprio cammino che la vedrà ancora una volta impegnata nel girone A ligure di Prima Categoria.

I ragazzi, prima del 4 ottobre, data dell’inizio del campionato, parteciperanno alla Coppa Liguria e a varie amichevoli e tornei, tra i quali i classici Borreani e Fanfoni, organizzati dallo stesso Quiliano&Valleggia, che verranno presentati nei prossimi giorni.

Di seguito la rosa dei giocatori.

Portieri: Andrea Bruzzone, Jacopo Cambone, Mirco Fradella.

Difensori: Gabriel Bondi, Daniel Buffo, Lorenzo Carocci, Marco Fiori, Dario Porazzo, Gregorio Rebizzo, Alessandro Russo, Gabriele Salinas.

Centrocampisti: Manuel Bertola, Davide Botta, Gabriele Caruzzo, Igor Fabbretti, Davide Grippo, Samuele Lupino, Daniele Magnani, Matteo Olivieri, Jacopo Ottonello, Amedeo Serra, Simone Vezzolla, Alessio Vivalda.

Attaccanti: Filippo Bazzano, Andrea Fazio, Leonardo Intili, Simone Martino, Edoardo Perrone, Jacopo Paggi, Luca Raffa.