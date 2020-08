Prima Categoria, Letimbro: domani parte la preparazione

Savona. Prenderà il via domani, lunedì 24 agosto, la stagione della Letimbro con l’obiettivo di migliorare i risultati conseguiti negli ultimi quattro anni di permanenza in Prima Categoria.

Per farlo il presidente Giuseppe Vitellaro si affiderà ancora all’esperienza di mister Maurizio Oliva che dovrà proseguire il percorso di ringiovanimento della rosa partendo dalle conferme di Eugenio Calabrò, in forte crescita nella seconda parte della scorsa stagione, Matteo Pescio, Nicolò Errico oltre a Loris Giusto, classe 1999 ma ormai un veterano in questa categoria. A questi si affiancherà Geordie Murialdo, centrocampista classe 2000 in prestito dalla Veloce ed un difensore in arrivo da categoria superiore per inserirsi subito sulla fascia a coprire il buco creatosi con l’addio di Luca Ottonello e Matteo Cappelletti.

Approdano in gialloblù anche Giovanni Molinari, reduce da stagioni di vertice con Speranza ed Altarese, e Andrea Russo Artimagnella, ex Albisola Celle Varazze. Tra i pali, ad affiancare Edoardo Bianco, ci sarà il ritorno di Patrizio Pelosin, ex Savona e Quiliano.

Un graditissimo ritorno era nell’aria ed oggi e’ arrivata la conferma che Stefano Ragone, difensore classe 1991 che, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza ed intrapreso una brillante carriera di avvocato, ha deciso di rimettere le scarpette e tornare a dirigere la difesa gialloblù.

La rosa dei giocatori.

Portieri: E. Bianco, P. Pelosin, R. Valerioti.

Difensori: E. Calabrò, M. Frumento, D. Gilardoni, L. Giusto, M. Mellogno, S. Rossetti.

Centrocampisti: M. Battistel, L. Delbuono, N. Errico, G. Molinari, G. Murialdo, M. Pescio, L. Valdora.

Attaccanti: D. Carminati, A. Cossu, M. Odenato, A. Russo, D. Vanara, L. Vario.