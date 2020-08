Prima Categoria, l’Altarese prende forma tra conferme e nuovi arrivi

Altare. Per la nuova stagione, nella quale militerà ancora in Prima Categoria, l’Altarese riparte da tre giocatori come Ergys Brahi (attaccante, leva 1987), Ben Kassoum Fofana (attaccante, 1996) ed Omar Pansera (attaccante, 1990), autentici pilastri della squadra.

Brahi, oltre alle prestazioni in campo, è sceso in prima persona per cercare di aiutare l’Altarese, al fianco dei dirigenti storici, in un momento così difficile per la società giallorossa.

Oltre a loro la società valbormidese comunica di aver raggiunto l’accordo per la prossima stagione con i seguenti giocatori: Gianluca Gerace, Luca Iacobino, Orges Kryemadhi, Michael Capezio.

Inoltre arrivano in prestito: Sebastiano Meshkurti (centrocampista, classe 2002) e Nicolò Guastavino (centrocampista, classe 1999), entrambi dallo Speranza; Mattia Valenti (centrocampista, classe 2000) dal Legino; Alessio Eboli (difensore, classe 2000) dai piemontesi del Venaria Reale.

Saranno diverse ancora le novità in casa giallorossa, che verranno però ufficializzate in seguito.