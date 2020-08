Savona. All’anima della sicurezza. L’Autostrada dei fiori (Gruppo Gavio, il maggior operatore privato del settore al mondo), che gestisce la Savona-Torino e la Savona-Ventimiglia, si è improvvisamente ricordata che anche in quest’ultimo tratto ci sono problemi di sicurezza (e come negare qualcosa in nome della sicurezza?) e ha deciso di installare ben 19 (diciannove) autovelox, tra andata e ritorno, nel tratto da Savona e Ventimiglia. Prima ce n’erano zero e dunque un po’ la sicurezza l’avevano trascurata, questi birichini, no?

Comunque è partita la (legittima, beninteso) grancassa di tutti i soggetti interessati, cioè Autofiori, poliziotti ecc. ecc. per farci sapere che dobbiamo stare più attenti e moderare la velocità soprattutto all’uscita delle gallerie. Va bene, grazie, faremo più attenzione.

Foto 3 di 3





Un altro particolare non di poco conto è che il limite non è sempre lo stesso ma cambia a seconda della galleria perché ogni tratto ha le sue peculiarità. Grazie anche di questa precisazione.

Il problema è che con limiti spesso diversi sarà più difficile adeguare la velocità.

Insomma, anziché la strada dovremo guardare i cartelli dei divieti: non sappiamo se questo aiuterà davvero Sua Maestà la sicurezza, su un’autostrada cara come poche per via che – è sempre stato detto – corre in gran parte su viadotti o sotto gallerie, che hanno costi di manutenzione molto alti.

La compagnia cantante dei benpensanti si è affrettata ad aggiungere che guai a pensare che tutto questo possa essere dovuto a ragioni di cassa. Ma certo, quando mai, ci mancherebbe.

È stato infine comunicato che gli autovelox non sono ancora funzionanti e che ci avvertiranno quando lo saranno. Di nuovo grazie.

D’altronde è un periodo felicissimo, col turismo in ginocchio, molte imprese sull’orlo della chiusura anche perché le code hanno tenuto lontani i turisti.

Ma si, se tra una coda e l’altra ci capiterà di sgranchirci il piede sull’acceleratore pazienza: pagheremo la multa da bravi cittadini. Ci mancherebbe bellezza, è in gioco la nostra sicurezza.