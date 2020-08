Premio a Dario Rigliaco per la sceneggiatura di “Mondi Paralleli”

Il festival “Inventa un film”, di livello internazionale con opere provenienti da 95 nazioni, giunto alla sua 22° edizione, ha potuto contare circa 190 sceneggiature in concorso nella sezione dedicata, assegnando 12 premi giunti dopo i vari passaggi di selezione a cura di una giuria di altissimo livello, tra cui Iole Masucci (ha scritto per serie Rai come “il commissario Rex” e “Un posto al Sole).

Un concorso di tutto rispetto e di grande pregio, che ora nel proprio catalogo della manifestazione, inserisce il titolo della sceneggiatura “Mondi Paralleli” dell’autore ligure Dario Rigliaco, non solo selezionato fino alla fase finale, ma anche premiato con la “Menzione Speciale”.

“Mondi Paralleli” è un viaggio nel tempo, tra la Londra del 1800 e la Genova del 1300, dove i personaggi nati dalla mia fantasia interagiscono con i personaggi reali della storia delle repubbliche marinare e del periodo vittoriano londinese. Un’avventura piena di azione, sentimenti e complotti senza tralasciare la storia. Sono estremamente felice per questo premio, sto facendo un percorso formativo frutto di grandi sacrifici con l’obiettivo di crescere e potermi mettere in gioco in ciò che mi piace di più, scrivere, ma soprattutto sceneggiare” conclude l’autore Dario Rigliaco.

La sceneggiatura premiata al festival stava prendendo vita grazie a una produzione indipendente “D&E Animation” con la regia di Gioele Fazzeri a inizio anno, ma è stata interrotta a causa della pandemia del Covid-19, a circa il 30% dei lavori. Con la speranza che questo riconoscimento possa essere di buon auspicio e che presto possa riprendere la produzione di questo film in attesa di vederlo sul grande schermo in Liguria, magari nel 2021.